NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Twitter Inc von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 65 US-Dollar angehoben. Die Aussichten für eine Erholung der Online-Werbeeinnahmen im kommenden Jahr seien günstig, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts des Einbruchs bei den Werbeeinnahmen durch die Corona-Krise dürfte der Kurznachrichtendienst zu den größten Profiteuren dieser Entwicklung gehören./mf/bek