Aktie in diesem Artikel Twitter 56,46 EUR

0,04% Charts

News

Analysen

Twitter 56,46 EUR 0,04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Twitter Inc nach Zahlen von 65 auf 77 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen des Kurznachrichten-Anbieters für das vierte Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Twitter bleibe eines der fünf aussichtsreichsten Unternehmen im laufenden Jahr./mf/ajx