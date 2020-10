Aktie in diesem Artikel UBS 10,55 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,40 Franken belassen. Die Schweizer Bank habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh