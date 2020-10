Aktie in diesem Artikel UBS 10,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,80 Franken belassen. Alles in allem resümierte Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein starkes Quartal der Schweizer Großbank. Der Vorsteuergewinn sei deutlich höher als erwartet. Er verwies auch positiv auf für 2021 in Aussicht gestellte Aktienrückkäufe./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 06:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.