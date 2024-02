Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 34,10 auf 33,00 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Details der Schweizer zu ihrem Dreijahresplan enthielten positive und negative Aspekte, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis Ende 2026 sollte dieser die Position der Bank als einer der weltweit größten Vermögensverwalter stärken./gl/ajx

