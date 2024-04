Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach der Veröffentlichung aktualisierter Finanzdaten auf Segmentebene auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Die Kennziffern spiegeln die bereits angekündigten Änderungen in der Segmentberichterstattung wider und betreffen unter anderem die Übertragung des "High Net Worth"-Kundensegments der Schweizer Bank der Credit Suisse auf das Global Wealth Management der UBS. Dieser Schritt unterstütze das Bestreben der UBS, ein zunehmend synergetisches Modell mit Skaleneffizienzen und einem kohärenteren Kundenerlebnis zu schaffen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie./la/edh

