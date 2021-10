Aktie in diesem Artikel UBS 15,77 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für UBS von 21 auf 22 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Bank bleibe viel zu niedrig, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem erneut starken dritten Quartal gelte die Kaufempfehlung um so mehr./mf/la