NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS angesichts einer Übernahme in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Der Kauf des Online-Vermögensverwalters Wealthfront mache strategisch Sinn, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie glaubt derweil nicht, dass die Übernahme ein Risiko mit sich bringt, was Aktienrückkäufe betrifft./tih/he