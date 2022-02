Aktie in diesem Artikel UBS 17,23 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Franken belassen. Die Kennziffern für das vierte Quartal seien stärker als erwartet, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele der Bank bezeichnete sie am ambitioniert./ajx/eas