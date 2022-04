Aktie in diesem Artikel UBS 16,20 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Die Schweizer hätten die Erwartungen dank des Investmentbankings deutlich übertroffen, schrieb Analystin Flora Bocahut am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Profitabilität sei besser als es die Ziele suggerieren./ag/tih