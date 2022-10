Aktie in diesem Artikel UBS 16,08 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Franken belassen. Die Resultate der Schweizer Bank seien etwas besser als gedacht ausgefallen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Allerdings spiegele der Druck auf die Erträge auch das unverändert schwierige Umfeld für das Institut wider./tav