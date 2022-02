Aktie in diesem Artikel UBS 18,11 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UBS von 20,50 auf 22,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer Bank habe die Erwartungen an das vierte Quartal übertroffen, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte liefen in allen Bereichen gut und die Zielsetzung für den Kapitalrückfluss scheine erreichbar. Die solide Kapitalisierung erlaube es auch, regulatorischen Gegenwind auszuhalten und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben./AWP/ajx/jha/