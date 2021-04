Aktie in diesem Artikel UBS 12,85 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 16 Franken belassen. Mit dem bereinigten Vorsteuergewinn im ersten Quartal habe die Schweizer Großbank die Erwartungen übertroffen und so den Verlust in Verbindung mit dem in Schieflage geratenen Hedgefonds Archegos abgefedert, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ck