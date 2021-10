Aktie in diesem Artikel UBS 15,77 EUR

1,97% Charts

News

Analysen

UBS 15,77 EUR 1,97% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für UBS von 17 auf 20 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Die Analystin Magdalena Stoklosa attestierte den Schweizern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine starke Entwicklung im laufenden Jahr. In der Vermögensverwaltung feuere man aus allen Zylindern, so die Expertin. Sie stockte ihre Schätzungen auf, bevorzugt aber weiter die Papiere von Julius Bär in der Schweiz./ag/mis