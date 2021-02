Aktie in diesem Artikel UBS 13,31 EUR

5,63% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen UBS 13,31 EUR 5,63% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 15,20 auf 15,80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Banken mit signifikanten Investmentbanking-Aktivitäten hätten im vierten Quartal von verbesserten kurzfristigen Trends profitiert und insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Stärke habe sich im bisherigen ersten Quartal fortgesetzt. Deshalb habe er seine 2021er Nettoergebnisprognosen für die betreffenden Institute um durchschnittlich 5 Prozent erhöht./edh/la

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 21:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.