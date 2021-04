Aktie in diesem Artikel UBS 12,45 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,20 Franken belassen. Alles in allem handele es sich um starke Zahlen der schweizerischen Großbank, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Experte lobte unter anderem den Anstieg der harten Kernkapitalquote (CET1) im Vergleich zum Vorquartal./bek/ajx