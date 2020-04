Aktie in diesem Artikel UBS 9,42 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf der "Analyst Focus List" mit "Overweight" und einem Kursziel von 12 Franken belassen. Angesichts der starken Ergebnisse der Schweizer Bank hob Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) 2020 und den beiden Folgejahren an. Ausschlaggebend seien höhere Erträge, die nur zum Teil durch höhere Kosten und Risikovorsorge wieder aufgezehrt würden. Die UBS ist der Favorit des Experten unter den weltweiten Investmentbanken./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 18:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.