NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 12 auf 13 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Sie reflektieren nun eine bessere Entwicklung der Investmentbanking-Gebühren im zweiten Quartal. Entsprechend hob er seine Schätzungen für die Ergebnisse je Aktie bis 2022 an./ck/fba