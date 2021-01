Aktie in diesem Artikel UBS 12,11 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Nach dem vierten Quartal 2020 zeigte sich Analyst Kian Abouhossein in seiner sehr positiven Einstellung zur schweizerischen Bank bestätigt. Das schweizerische Geldhaus konzentriere sich auf das Einsammeln von Vermögen, vor allem im asiatischen Raum, schrieb der Experte in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zugleich begrenze die Investmentbank die Risiken, was sich in niedrigen Rückstellungen widerspiegele./bek/tih