NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal von 16,50 auf 17,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem befindet sich die Aktie auf der "European Analyst Focus List" von JPMorgan. Bereinigt um den Verlust im Zusammenhang mit der Pleite des Hedgefonds Archegos habe die Schweizer Bank stark abgeschnitten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die höheren Erträge und die niedrigere Risikovorsorge überwögen die höheren Kosten, so dass er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im laufenden Jahr um 13 Prozent erhöht habe./gl/ck