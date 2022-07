Aktie in diesem Artikel UBS 15,49 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die absoluten Kennziffern lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Beim bereinigten Vorsteuergewinn seien alle Sparten außer Corporate Center und Asset Management aber besser als erwartet ausgefallen. Die Kapitalsituation der Schweizer Großbank sei weiterhin stark./edh/jha/