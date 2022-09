Aktie in diesem Artikel UBS 15,51 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach der Absage des Kaufs des US-amerikanischen Online-Vermögensverwalters Wealthfront auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein wertet den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie positiv. Der Kaufpreis wäre sehr hoch gewesen und die strategischen Vorteile für die UBS unklar./mis/zb