NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion auf den Quartalsbericht von einem starken Zahlenwerk der Schweizer Bank. Er hob vor allem die gute Kostendisziplin des Instituts hervor. Auch die Vermögensverwaltung beweise im aktuell schwierigen Umfeld ihre Widerstandskraft./tav/mis