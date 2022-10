Aktie in diesem Artikel UBS 16,56 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 20,00 auf 20,70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für den bereinigten Vorsteuergewinn in diesem Jahr um sechs Prozent. Grund hierfür seien höhere Erträge und niedrigere Rückstellungen der schweizerischen Großbank./bek/la