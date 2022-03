NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Under Armour auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Sportartikelmarke seien im Februar beim Einzelhändler Foot Locker um acht Prozent gestiegen, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/ngu