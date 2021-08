ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Under Armour von 25 auf 26 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Binetti zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ermutigt von einer Stabilisierung der mit Direktverkäufen an Verbraucher erzielten Umsätze. Auf Sicht von zwei Jahren seien diese um knapp ein Drittel gestiegen. Gleichzeitig hätten auch im Großhandel die Umsätze des Herstellers von Sportbekleidung weltweit um 8 Prozent zugelegt./bek/ag