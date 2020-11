NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour von 15,00 auf 17,00 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf einer Konferenz der Konsumgüterhersteller habe der Sportbekleidungshersteller eine neue Strategie vorgelegt, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen wolle sich nun stärker auf die Umsatzqualität konzentrieren./mf/edh