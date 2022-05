NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Under Armour auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 US-Dollar belassen. Nach Handelsschluss am Mittwoch habe der US-Sportartikelhersteller den Rücktritt von Patrik Frisk als Präsident und Vorstandschef zum 1. Juni bekannt gegeben, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Schritt spiegele den Wunsch des Vorstands nach "mehr langfristigem Wachstum" wider und bedeute keine Änderung in der Strategie. Frisk werde Under Armour bis zum 1. September 2022 als Berater zur Seite stehen und danach bis September 2023 Beratungsleistungen erbringen./ck/bek