NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach einer Fachkonferenz zur Luxusgüterbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Mit Blick auf das zweite Geschäftshalbjahr bleibe das Management des Sportartikelherstellers zuversichtlich für die Prognosen zum dritten und vierten Geschäftsquartal, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl