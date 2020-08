Aktie in diesem Artikel Unibail-Rodamco 40,61 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield von 90 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktienmärkte hätten bereits damit gerechnet, dass der Betreiber von Einkaufszentren an seine Aktionäre herantreten werde, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Medienbericht, dem zufolge das Unternehmen eine drei Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung plane, sowie auf Aussagen von Unibail, bereits Schritte zur Stärkung der Liquidität und Bilanz unternommen zu haben. Klose rechnet indes damit, dass eine Erholung der Mieteinnahmen sich hinziehen wird und dass neue Mietverträge Einnahmen deutlich unter den bisherigen Niveaus bringen werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2020 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.