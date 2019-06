NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unibail-Rodamco-Westfield auf "Neutral" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Nachdem Unibail wie auch andere auf den Einzelhandel fokussierten Immobilienwerte zuletzt weiter nachgegeben hätten, sei er aus Bewertungssicht für Unibail nun wieder etwas "konstruktiver", schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mangels kurzfristig positiver Impulse und angesichts schlechter Nachrichten aus der Branche rechnet er vorerst jedoch nicht mit Kurssteigerungen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 18:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.