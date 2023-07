Goldman Sachs Group Inc.

UniCredit Buy

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 27,75 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Freitagabend mit einem 20-prozentigen Ertragswachstum gegenüber dem zweiten Quartal 2022. Anhaltende Stärke bei den Zinseinkünften dürfte schwächere Gebühreneinnahmen aufgefangen haben./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 18:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com