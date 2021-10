NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern der italienischen Großbank hätten die Konsensschätzungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la