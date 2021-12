NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Unicredit von 16,20 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjie Creelan-Sandford zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zuversichtlich mit Blick auf das Ziel der Unicredit für die künftigen Kapitalrückzahlungen. Mit mehr als 16 Milliarden Euro lägen diese über seiner ursprünglichen Basisannahme von 10 Milliarden Euro. Die italienische Großbank könne das "aggressive" Ziel erreichen./bek/eas