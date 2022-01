NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Gewinn vor Rückstellungen liege um zehn Prozent über der Konsensprognose, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die italienische Großbank habe von den Nettozinseinnahmen, den Gebühren sowie den Kosten profitiert./bek/ajx