NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unicredit nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Bank habe einen doppelt so hohen Nettogewinn erzielt wie am Markt erwartet und zudem die harte Kernkapitalquote (CET1) deutlicher als erwartet gesteigert, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zudem liege der angehobene Gewinnausblick, der um das Russland-Geschäft bereinigt sei, über der Konsensschätzung./gl/bek