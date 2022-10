NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das dritte Quartal der Bank sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick eröffne rund 15 Prozent Potenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen. Kapitalausstattung und Vermögenswerten gestalteten sich solide./mf/mis