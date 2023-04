Jefferies & Company Inc.

UniCredit Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unicredit von 24,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjie Creelan-Sandford sieht kurzfristig weiter Aufwärtspotenzial für den Überschuss der italienischen Bank, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Er prognostiziert Kapitalausschüttungen von mehr als 18 Milliarden Euro in der Zeit von 2021 bis 2024 gegenüber dem geplanten Ziel von mehr als 16 Milliarden./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 14:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 19:00 / ET

