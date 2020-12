Aktie in diesem Artikel UniCredit S.p.A. 8,48 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Unicredit-Aktie von 9,00 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eoin Mullany hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor, dass die Finanzsituation nach den vorgelegten Quartalszahlen der italienischen Großbank nun klarer sei. Dabei verwies er auf den Kapitalbedarf und auch die Herausforderungen für die Unicredit, die - basierend auf einer bisherigen 30 prozentigen Ausschüttungsquote - nun eine Bardividende auszahlen und zusätzlich 20 Prozent für Aktienrückkäufe verwenden wolle. Seines Erachtens ist es sinnvoll, Aktienrückkäufe zu priorisieren. Den Abschlag, mit der die Aktie gehandelt wird, hält er für zu hoch./ck/ka

