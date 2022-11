Aktie in diesem Artikel UniCredit S.p.A. 12,96 EUR

-0,31% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen UniCredit S.p.A. 12,96 EUR -0,31% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unicredit von 14,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der italienischen Großbank habe den europäischen Bankensektor in den vergangenen drei Monaten um 30 Prozent übertrumpft, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der Rally sei das Chance-Risiko-Verhältnis aber immer noch sehr attraktiv. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024./edh/gl

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.