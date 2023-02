UniCredit Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unicredit von 17,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unicredit sei eine Renditestory im zweistelligen Prozentbereich, und dies über mehrere Jahre hinweg, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe einer seiner "Top Picks" unter den von ihm beobachteten Banken der Eurozone./ajx/tih

