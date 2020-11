NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Quartalszahlen der italienischen Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Unterstützung erhalte diese von der Qualität der Anlagen mit kurzer Laufzeit, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin erhöhte daher die Annahme für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr./bek/he