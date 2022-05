NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Italiener hätten im ersten Quartal dank höherer Erträge stark abgeschnitten, schrieb Analystin Delphine Lee am Donnerstag in einer ersten Reaktion./ag/eas