UniCredit Aktie
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Marktkap. 115,81 Mrd. EURKGV 9,98 Div. Rendite 4,44%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
AI Analyse
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 102,60 auf 106,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank biete Wachstum und habe noch mehr davon in der Pipeline, schrieb Paola Sabbione am Montag im Resümee zum Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an. Die Bewertung hält sie weiterhin für attraktiv./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Overweight
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
106,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
84,04 €
|Abst. Kursziel*:
26,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
84,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,69%
|
Analyst Name:
Paola Sabbione
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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