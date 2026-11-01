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AI Analyse

Barclays Capital

UniCredit Overweight

12:06 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
84,57 EUR 2,34 EUR 2,85%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 102,60 auf 106,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank biete Wachstum und habe noch mehr davon in der Pipeline, schrieb Paola Sabbione am Montag im Resümee zum Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an. Die Bewertung hält sie weiterhin für attraktiv./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
106,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
84,04 €		 Abst. Kursziel*:
26,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
84,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,69%
Analyst Name:
Paola Sabbione 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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