UniCredit Overweight

08:01 - JP Morgan Chase & Co. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 16 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit ermutigenden Trends bei den italienischen Großbanken. Das gelte sowohl für die Nettozinserträge als auch für die Qualität der verwalteten Anlagen. Noch wichtiger aber sei, dass die Geldhäuser die Ziele für die Ausschüttungen an die Aktionäre erfüllen dürften. Die Expertin senkte für Unicredit die Gewinnschätzung je Aktie für das vergangenen Jahr, erhöhte sie aber deutlicher für das laufende Jahr./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com