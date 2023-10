JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

24.10.23

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem die starke Kapitalbeschaffung der italienischen Großbank. Sie hält zudem nun ein außerordentliches Aktienrückkaufprogramm für gut möglich. Für 2024 und 2025 hob sie ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie an und nannte insbesondere höhere Nettozinserträge als Grund./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2023 / 18:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2023 / 18:35 / BST

