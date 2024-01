JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor Zahlen zum vierten Quartal von 39 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Von Italiens Banken werde gemeinhin erwartet, dass sie ihre Zielvorgaben erfüllen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Trotz aktueller Zinsunsicherheiten dürften die Geldhäuser ihre Nettogewinnziele erreichen. Sie senkte allerdings die Annahme für den Gewinn je Aktie 2023 um zwei Prozent./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 00:15 / GMT

