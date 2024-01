JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die italienische Bank werde nach der Erneuerung ihres Vorstands mit den Erstquartalszahlen ein strategisches Update geben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aussagen dürften sich auf die Verwendung des in den letzten drei Jahren angesammelten überschüssigen Kapitals konzentrieren. Die Zinserwartungen trübten zwar die Renditeaussichten. Die Unicredit sei aber eins der wenigen Institute, für die er keine Abwärtsgefahren beim Konsens für das Nettozinseinkommen sieht./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2024 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com