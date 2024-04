JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison der italienischen Banken von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese dürften größtenteils stark abgeschnitten haben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Unicredit sei dank der höheren Kapazitäten in puncto Kapitalausschüttung gut positioniert. Die Bank dürfte bei der Zahlenvorlage weitere Einzelheiten zur Verwendung des überschüssigen Kapitals bekannt geben./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 00:15 / BST

