FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unilever PLC auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe sehr positive Einblicke in sein US-Geschäft gegeben, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx